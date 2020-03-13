Ticaret Bakanlığı:"Bu kapsamda 2020 yılı fuar takviminde yer alan fuarlardan 16 Mart-30 Nisan döneminde Türkiye’de düzenlenmesi planlanan tüm ulusal ve uluslararası fuarlar 12.03.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararlar ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun kararına uygun olarak 1 Mayıs 2020 sonrası döneme ertelenmiştir."
Ticaret Bakanlığı: Tüm fuarlar ertelendi
13.03.2020 - 12:17 | Son Güncelleme: 13.03.2020 - 12:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanlığı:"Bu kapsamda 2020 yılı fuar takviminde yer alan fuarlardan 16 Mart-30 Nisan döneminde Türkiye’de düzenlenmesi planlanan tüm ulusal ve uluslararası fuarlar 12.03.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararlar ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun kararına uygun olarak 1 Mayıs 2020 sonrası döneme ertelenmiştir."
Etiketler : fuar,
687713 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/687713.aspx
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