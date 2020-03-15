Şırnak’tan 6 yıl önce 19 yaşında dağa kaçırılan kızı Fatma için gelen anne Hediye Küybet, oturma eylemine dâhil oldu. Küybet, Kürtçe yaptığı açıklamada, kızına kavuşmak için oturma eylemine katıldığını, kızından 6 yıldır haber alamadığını söyledi. Kızının HDP aracılığıyla kandırılarak kaçırıldığını anlatan Küybet “Kızımın gelmesini istiyorum. 6 yıl önce Cizre ilçesine doktora gitti. Ondan sonra kızımdan hiçbir haber alamadım. Kızım için HDP’nin kapısına geldim. Onlar kızımı götürdü” dedi. Küybet, kızına terör örgütü PKK’dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olma çağrısında bulundu.
'Kızımı dağa HDP kaçırdı'
15.03.2020 - 02:46 | Son Güncelleme: 15.03.2020 - 02:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine 194’ncü gününde bir aile daha katıldı.
Etiketler : evlat nöbeti,diyarbakır,diyarbakır hdp,
688066 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/688066.aspx
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