Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvuran Erkut Aslanoğlu isimli vatandaş, Kurtuluş Savaşı yıllarında düzenli orduya katılmayı reddederek çıkardığı isyanla anılan Çerkez Ethem’in naaşının Ürdün’den Türkiye’ye getirilmesi ve anıt mezarının yapılmasını talep etti. Aslanoğlu, dilekçesinde özetle şunları kaydetti:

İÇ İSYANLARI BASTIRDI

“Çerkez Ethem olarak bilinen dönemin Kuvayi Seyyare Komutanı Ethem Bey’in bir Kurtuluş Savaşı kahramanı olduğu sanıyorum artık tüm tarihçilerimizin üzerinde ittifak ettikleri bir gerçektir. Bilindiği gibi Ethem bey, gelişen olay çerçevesinde ülke dışına çıkmak zorunda kalmış yıllar sonra küskün bir şekilde hayata gözlerini yumduktan sonra Ürdün’ün Amman şehrindeki Kabartey mezarlığına defnedilmiştir. Çerkez Ethem Bey, Millî Mücadele için ilk harekete geçen kişilerin başında yer alır. Ege bölgesinde düşmanı yıldırmıştır. Anadolu’da 40 kadar iç isyanı bastırmıştır ve isyanların bastırılmasındaki çatışmaların her biri bir roman olacak kahramanlıklarla doludur. Gelişen olaylar neticesinde kardeşi kardeşe kırdırmamak için ülkeyi terk etme yolunu seçmek zorunda kalmıştır ancak top, makinalı gibi ağır silahların düşmanın eline geçmesini önlemiştir. Atatürk ‘Bu kargaşa içerisinde kendisiyle ilgilenemedik’ diyerek üzüntülerini sonradan bildirmiştir. Çerkez Ethem Bey, tarihimizde artık hak ettiği yeri almalıdır. Milli Mücadele kahramanı Çerkez Ethem beyin mezarının Ürdün’den Türkiye’ye nakledilmesi ve kendisi için sade de olsa bir anıt mezar yapılmasını arz ederim.”

DIŞİŞLERİ: DESTEK OLURUZ

Dilekçeyi işleme alan Komisyon, konuyu Dışişleri Bakanlığı’na sordu. Bakanlıktan gönderilen cevapta “Çerkeş Ethem’in Ürdün’de bulunan mezarının ülkemize nakledilmesi talebine ilişkin olarak, ilgili makamlarımızca söz konusu talebin olumlu karşılanması kararı alındığı takdirde, Bakanlığımız merkez birimleri ve ilgili dış temsilciliğimizce nakil sürecine destek sağlanması mümkün olabilecektir” denildi.