Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bunun üzerine yurtların tahliye edilmesine karar verildi. Bu karar, ilk olarak Ankara ve Konya’da daha sonra da diğer illerde uygulandı. İstanbul İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü de kendisine bağlı yurtlar için harekete geçti. Güngören’deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu, Florya Kız Yurdu ve Başakşehir’de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencilerden, dün saat 12.00’ye kadar odaları boşaltmaları istendi. Gidecek yeri olmayanlar, diğer yurtlara yerleştirildi. Tahliye işlemi sonrası ekipler binaları dezenfekte etti. İstanbul Valiliği, Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda’dan gelenleri bu yurtlarda karantinaya alınacağını söyledi.