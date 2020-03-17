Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan S.Ö’nün elebaşı olduğu suç örgütünü takip eden ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yenimahalle ilçesinde zanlılara ait adreslerde bulunan iki konteyner ve iki otomobilde yapılan aramalarda, bidonlar içerisinde 352 litre sahte el dezenfektanı, 75 litre etil alkol, üç litre gliserin, 10 litre içeriği belirlenmeyen kimyasal madde, alkol derece ölçer cihazları, çok sayıda plastik bidon ve 10 bin civarında sahte bandrol, hologram ile etiket ele geçirildi. Suç örgütü elebaşı S.Ö. ile F.Y, Ö.Ş, O.A.D. ve B.A.K. gözaltına alındı.

Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan dördü tutuklandı, F.Y. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.