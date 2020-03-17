Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Türkiye ve Rusya’nın Moskova’da vardığı mutabakat uyarınca İdlib’den Lazkiye’ye uzanan M-4 kara yolundaki ilk Türk-Rus ortak devriyesi pazar günü yapıldı. Ancak terör örgütü HTŞ ve bağlantılı grupların provokasyonu sebebiyle devriye, planlanandan daha kısa bir mesafede gerçekleştirildi. HTŞ terör örgütü, onlarca sivili canlı kalkan olarak kullandı ve özellikle Ariha bölgesinde ateşe verdiği lastikler ve toprak yığınları ile devriye faaliyetlerini engellemeye çalıştı.

ZAMANLAMA MANİDAR

ABD’nin, son dönemde sempati ile yaklaştığı HTŞ, Türkiye ve Rusya’nın İdlib’de kalıcı ateşkesi sağlamaya çalıştığı bir dönemde devreye girmesi manidar olarak değerlendirildi. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ve ABD BM temsilcisi Kelly Craft, İdlib’i ziyaret sırasında HTŞ’ye bağlı gruplarla bir araya geldiği ve temaslarda bulunduğu öne sürülmüştü. Jeffrey ayrıca, 30 Ocak’ta yaptığı açılamada HTŞ’ye ilişkin “İdlib’de çok büyük gruplar da var. Nusra ve HTŞ gibi. Bunlar öncelikli olarak rejimle mücadeleye odaklanmış durumdalar. Henüz bu iddiaları kabul etmedik ama kendilerini terörist değil vatansever muhalif olarak kabul ediyorlar. Bir süredir uluslararası tehdit oluşturduklarını görmedik” demişti.

ABD HEDEFİMİZDE DEĞİL

Yine, ABD destekli Uluslararası Kriz Grubu, HTŞ lideri Culani ile uzun bir söyleşi gerçekleştirmişti. Yaklaşık 4 saat süren söyleşide Culani “ABD yanlışlıkla Suriye’de varlığı veya desteği olmayan gruplar oluşturmaya ve desteklemeye çalıştı. Sadece Suriye rejimine ve müttefiklerine karşı mücadelemize odaklanacağımızı açıkladım” ifadelerini kullanmıştı.

MÜDAHALE GÜNDEMDE

Türkiye ve Rusya’nın 5 Mart’ta Moskova’da vardığı mutabakatın en zorlu kısmının M-4 üzerinde Cisr el Şuğur, Ariha gibi kasabalarda kontrolü elinde tutan HTŞ ve bağlantılı grupların buralardan çıkarılması oluşturuyor. Güvenlik kaynakları, geçen hafta M-4 karayolu etrafında oluşturulacak güvenli koridordan çekilmeyi reddeden gruplara müdahale edilebileceğinin sinyallerini vermişti. Önümüzdeki dönemde M-4 üzerindeki devriyelerin planlandığı şekilde yapılamaması durumunda “terörist” olarak tanımlanan gruplara yönelik operasyonların gündeme gelmesi bekleniyor.