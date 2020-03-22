Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun Arslan için oturma eylemine katılan Aydan Arslan, kızını HDP’den istediğini söyleyerek dönmesi çağrısında bulundu. Anne Arslan “201 gündür buradayız. 201 bin yıl geçse de gene burada olacağız. Evlatlarımızı almadan burada gitmeyeceğiz” dedi. Şanlıurfa'dan 6 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Muhammed için gelen anne Fatime Kızılboğa, Kürtçe yaptığı açıklamada, oğluna kavuşma umuduyla kendisinin de eyleme dâhil olduğunu söyledi. Oğlundan 6 yıldır haber alamadıklarını belirten Kızılboğa, oğluna dönmesi çağrısında bulunarak “Oğlumu Viranşehir'den Kobani'ye götürdüler. Evladına kavuşan aileleri görüp geldim. O kadar yıldır oğlumu arıyorum. Bir umutla gelmesini istiyorum” dedi.