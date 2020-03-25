Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yaptığı açıklamada, Yazıcıoğlu’nun ölümünün ardından yaşanan hukuki süreci ciddiyet, titizlik ve kararlılıkla takip ettiklerini söyledi. Partinin konuyla ilgili açılan tüm soruşturma ve davalarda, resmi olarak taraf ve müdahil olduğunu hatırlatan Destici, şunları kaydetti:

Partimiz, ocağımız, aileler, devletimizi yöneten duyarlı yöneticiler ve kamu görevlilerinin gayretiyle dosyayı kapattırmadık ve bundan sonra da bütün şüpheler giderilecek şekilde, soruşturma ve mahkeme süreçleri tamamlanmadan, kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz. İlk günden beri, bir defa bile yaşananlar için ‘kaza’ kelimesini kullanmadık. Yerli iş birlikçiler eliyle yürütülen uluslararası bir komplonun ihtimalinden bahsederken bizi şüpheyle karşılayanlar 15 Temmuz ve sonrasında yaşananlarla, adım adım haklılığımızı gördüler ve kabul ettiler.