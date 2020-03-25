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Bakan Kurum: Nisan ayı sonuna kadar ihale yapılmayacaktır"
25.03.2020 - 12:08 | Son Güncelleme: 25.03.2020 - 12:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:"Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerini iptal ettik. Bu süreçte nisan ayı sonuna kadar ihale yapılmayacaktır"
Etiketler : bakan kurum,ihale,erteleme,
690898 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/690898.aspx
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