Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda toplam 12 kişi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 10'u adli makamlarca, 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 1 şüpheli de ilgili birime teslim edildi.
Şırnak'ta terör operasyonu: 12 gözaltı
30.03.2020 - 14:13 | Son Güncelleme: 30.03.2020 - 14:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak’ta terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Şırnak,terör örgütü,operasyon,PKK,
692372 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/692372.aspx
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