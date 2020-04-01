İşte şehirlere göre son durum:
¥ 16 Mart tarihinde Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Murad Hüdavendigâr Öğrenci Yurdu’nda karantinaya alınan 586 umreciden 293’ü dün taburcu edildi. Bu kişiler Konya’daki evlerine gönderildi.
¥ Suudi Arabistan’dan dönen Türk işçiler ile bazı umreciler, karantina sürecini Eskişehir Gündüzalp Öğrenci Yurdu’nda geçirdi. Bunlardan testi negatif çıkanlar ailelerine kavuştu.
¥ Kayseri’deki Hunat Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan 244 umreciden yaklaşık 200’ü taburcu oldu.
¥ 17 Mart’ta dokuz Avrupa ülkesinden getirilip İstanbul’daki üç öğrenci yurdunda karantina alınan bin 955 Türk vatandaşı, dün son defa sağlık kontrolünden geçti. Testi pozitif çıkanlar yurtlardan ayrıldı.
¥ 15 Mart’ta Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Ankara Gölbaşı Yerleşkesinde karantinada tutulan umrecilerden 256’sı, Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu’na nakledildi.
Umreden gelip de koronavirüse yakalanmayanlar evine dönüyor
Umre ve Avrupa’dan gelenler öğrenci yurtlarında 14 gün karantina altına alındı. Bu süreçte koronavirüs testleri negatif çıkanlar yavaş yavaş evlerine yollanmaya başladı.
İşte şehirlere göre son durum:
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