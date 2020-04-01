Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte şehirlere göre son durum:

¥ 16 Mart tarihinde Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Murad Hüdavendigâr Öğrenci Yurdu’nda karantinaya alınan 586 umreciden 293’ü dün taburcu edildi. Bu kişiler Konya’daki evlerine gönderildi.

¥ Suudi Arabistan’dan dönen Türk işçiler ile bazı umreciler, karantina sürecini Eskişehir Gündüzalp Öğrenci Yurdu’nda geçirdi. Bunlardan testi negatif çıkanlar ailelerine kavuştu.

¥ Kayseri’deki Hunat Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan 244 umreciden yaklaşık 200’ü taburcu oldu.

¥ 17 Mart’ta dokuz Avrupa ülkesinden getirilip İstanbul’daki üç öğrenci yurdunda karantina alınan bin 955 Türk vatandaşı, dün son defa sağlık kontrolünden geçti. Testi pozitif çıkanlar yurtlardan ayrıldı.

¥ 15 Mart’ta Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Ankara Gölbaşı Yerleşkesinde karantinada tutulan umrecilerden 256’sı, Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu’na nakledildi.