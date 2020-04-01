Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 15.20'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
Deprem kent merkezinde hafif hissedildi.
Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem | Son depremler
01.04.2020 - 15:33 | Son Güncelleme: 01.04.2020 - 15:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 15.20'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : elazığ,deprem,son depremler,
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