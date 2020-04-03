Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını sebebiyle mağdur duruma düşenlere yönelik nakdi destek ödemeleri geçtiğimizgünlerde başlamıştı. Bakanlık, ödemeleri yapan PTT işyerleri önündeki sağlığı tehlikeye atan izdiham sebebiyle yeni bir karar aldı. Bugünden itibaren sosyal yardım ödemeleri, PTT görevlileri, bekçi-ler ve kolluk birimleri vasıtasıyla beş gün içindehak sahiplerine evlerinde yapılacak.

Vali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Sosyal yardımı, yarın (bugün) 10.00'dan itibaren ailelerimize evlerinde teslim edeceğiz. PTT'ye gitmeye gerek yok" ifadelerini kullandı.