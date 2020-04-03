Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabri Ülker Vakfı, yaptığı bir çalışmayla, kargo paketi tesliminde ve marketteki gıda ambalajına dokunurken virüsün insanlara kolaylıkla geçemeyeceği, bulaşma riskinin düşük olduğunu ortaya çıkardı. New England tıp dergisinde yayınlanan çalışmada, virüsün, bakırda dört saat, kartonda bir gün, plastik ve paslanmaz çelikte iki-üç gün kaldığı belirlendi. Ancak miktarının hızlıca azaldığı ve virüsün yarı ömrünün paslanmaz çelik ve plastik yüzeyler üzerinde sırasıyla 5,6 saat ve 6,8 saat olduğu ortaya konuldu.