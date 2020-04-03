Sabri Ülker Vakfı, yaptığı bir çalışmayla, kargo paketi tesliminde ve marketteki gıda ambalajına dokunurken virüsün insanlara kolaylıkla geçemeyeceği, bulaşma riskinin düşük olduğunu ortaya çıkardı. New England tıp dergisinde yayınlanan çalışmada, virüsün, bakırda dört saat, kartonda bir gün, plastik ve paslanmaz çelikte iki-üç gün kaldığı belirlendi. Ancak miktarının hızlıca azaldığı ve virüsün yarı ömrünün paslanmaz çelik ve plastik yüzeyler üzerinde sırasıyla 5,6 saat ve 6,8 saat olduğu ortaya konuldu.
Virüs kargo paketinden bulaşır mı?
03.04.2020 - 07:01 | Son Güncelleme: 03.04.2020 - 07:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs, yayılma hızı sebebiyle tedirgin ediyor. İnsanlar, “Virüs kargo paketinden bulaşır mı?”, “Marketteki gıda ambalajından geçer mi?”, “Yemek siparişi vermek doğru mu?” gibi soruların cevabını arar oldu.
Etiketler : koronavirüs,koronavirüs kargo,
693414 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/693414.aspx
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