Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu her gün baştan aşağıya dezenfeksiyon işleminden geçiriliyor. Kuruma giriş yapan herkesin ateşi ölçüldükten sonra sosyal mesafe kuralına uyularak bakımlar yapılıyor. Daha sonra eldiven ve maske verilen personel görev noktalarına alınıyor. Tedbirler çerçevesinde tutuklu ve hükümlülerin kaldığı odaların dezenfeksiyonu ise düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Ayrıca cezaevinde dönüşümlü nöbet uygulaması yapılırken, cezaevine yeni girenler de ilk etapta 14 gün karantina koğuşlarında kalıyor.