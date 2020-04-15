Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Camiatik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan Ahmet Meriç’e ait 59 AAK 371 plakalı otomobil alev aldı. Yoldan geçerken araçtan dumanlar yükseldiğini gören Allıışıklı Ünal Güven, kovaya doldurduğu suyla yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle otomobil kül olmaktan kurtarıldı.

Duyarlılık örneği gösteren Ünal Güven, yangını gördüğü an itibariyle hemen müdahale ettiğini söyledi. Olay yerine gelen araç sahibi, erken müdahalede bulunan Ünal Güven ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.