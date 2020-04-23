Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu: "İnşallah restorasyonu en kısa sürede bitireceğiz. Biz de çalışmanın başında duruyoruz. Burada çalışan işçilere küreği, tırmığı nasıl kullanacaklarını gösteriyoruz. Yapılan hatayı telafi edeceğiz. Dolayısıyla buradaki orijinal topoğrafyayı yine orijinal malzemesiyle geri oluşturacağız" dedi.
Salda'da hassas çalışma
23.04.2020 - 03:21 | Son Güncelleme: 23.04.2020 - 03:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Burdur'da ''Türkiye'nin Maldivleri'' olarak ünlenen Salda Gölü yakınında çevre düzenlemesi yapan yüklenici firmanın usulsüz çalışmayla alandan aldığı malzeme, iş makinesi kullanılmadan el arabası, kürek ve tırmıklarla orijinali gibi yerine konuluyor.
Etiketler : salda,salda gölü,
698732 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/698732.aspx
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