Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu: "İnşallah restorasyonu en kısa sürede bitireceğiz. Biz de çalışmanın başında duruyoruz. Burada çalışan işçilere küreği, tırmığı nasıl kullanacaklarını gösteriyoruz. Yapılan hatayı telafi edeceğiz. Dolayısıyla buradaki orijinal topoğrafyayı yine orijinal malzemesiyle geri oluşturacağız" dedi.