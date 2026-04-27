Almanya merkezli perakende devi Aldi Süd, dijitalleşme ve maliyet düşürme stratejisi kapsamında yaklaşık 1250 çalışanın işine son vereceğini açıkladı.

Almanya’nın önde gelen indirim market zincirlerinden Aldi Süd, yeniden yapılanma süreci kapsamında önemli bir karar aldı. Şirket yönetimi, dijitalleşme hedefleri ve operasyonel verimlilik planları doğrultusunda bilgi teknolojileri (IT) biriminde yaklaşık 1250 çalışanın işine son verileceğini açıkladı.

Kararın, şirketin Mülheim an der Ruhr’daki merkezinde düzenlenen çevrim içi toplantı ile çalışanlara iletildiği öğrenildi. İşten çıkarmaların özellikle dijital dönüşüm projelerini yürüten “Aldi DX” biriminde yoğunlaşacağı, bu birimde 1000’den fazla kişinin görevine son verilmesinin planlandığı ifade ediliyor.

GÖNÜLLÜ AYRILIK MODELİ

Alman basınında yer alan haberlere göre, şirket doğrudan işten çıkarma yerine gönüllü ayrılık modelini öne çıkaracak. Bu kapsamda çalışanlara kıdem tazminatı, ek ödemeler ve çeşitli sosyal destek paketleri sunulması planlanıyor.

Yapılanmanın arkasında yatan temel nedenlerden birinin ise operasyonel süreçlerin Avusturya’nın Salzburg kentinde bulunan uluslararası holding çatısı altında toplanması olduğu belirtiliyor. Böylece şirket, daha merkezi ve maliyet etkin bir yapı oluşturmayı hedefliyor.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan, yılın başında da benzer bir adım atan Aldi Süd’ün Almanya’daki bazı yerel operasyonları merkezileştirme kararı aldığı ve bu süreçte yaklaşık 500 pozisyonun daha kaldırılacağının gündeme geldiği hatırlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası