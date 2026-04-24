Nike duyurdu, yüzlerce çalışan işten çıkarılacak!
Amerika'nın önde gelen markalarından Nike, yaklaşık 1400 kişilik iş gücü azaltımına gidiyor. Şirketin üst yönetimi, bu adımın rekabet gücünü artırmak ve uzun vadeli büyümeyi sağlamak amacıyla atıldığını açıkladı; en büyük etki teknoloji ekiplerinde hissedilecek.
- Şirketin Operasyonlardan Sorumlu Üst Yöneticisi Venkatesh Alagirisamy tarafından çalışanlara bir not gönderildi.
- Bu adım, şirket genelinde temeli güçlendirmek, rekabet etme biçimini keskinleştirmek ve uzun vadeli karlı büyüme sağlayacak bir model oluşturmak amacıyla atılıyor.
- Yapılan değişiklikler bazı ekip yapılarında, çalışma lokasyonlarında ve çalışan sayısında değişimlere yol açacak.
- İş gücündeki yaklaşık 1400 kişilik azaltımın büyük bir kısmı teknoloji alanındaki çalışanları etkileyecek.
Şirketin Operasyonlardan Sorumlu Üst Yöneticisi Venkatesh Alagirisamy tarafından çalışanlara gönderilen notta, küresel operasyonlarda yapılacak değişikliklere ilişkin bilgi verildi.
YENİDEN YAPILANACAKLAR
Notta, şirket genelinde temeli güçlendirmek, rekabet etme biçimini keskinleştirmek ve uzun vadeli karlı büyüme sağlayacak bir model oluşturmak amacıyla atılan adımların bazı ekip yapılarında, çalışma lokasyonlarında ve çalışan sayısında değişikliklere yol açacağı aktarıldı.
ÇOĞUNLUK TEKNOLOJİ ALANLARINDAN OLACAK!
Bu kapsamda iş gücünün yaklaşık 1400 kişi azaltılmasının beklendiği belirtilen notta, söz konusu azaltımın büyük bölümünün teknoloji alanındaki çalışanları etkileyeceği kaydedildi.