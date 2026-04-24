Amerika'nın önde gelen markalarından Nike, yaklaşık 1400 kişilik iş gücü azaltımına gidiyor. Şirketin üst yönetimi, bu adımın rekabet gücünü artırmak ve uzun vadeli büyümeyi sağlamak amacıyla atıldığını açıkladı; en büyük etki teknoloji ekiplerinde hissedilecek.

Şirketin Operasyonlardan Sorumlu Üst Yöneticisi Venkatesh Alagirisamy tarafından çalışanlara gönderilen notta, küresel operasyonlarda yapılacak değişikliklere ilişkin bilgi verildi.

YENİDEN YAPILANACAKLAR

Notta, şirket genelinde temeli güçlendirmek, rekabet etme biçimini keskinleştirmek ve uzun vadeli karlı büyüme sağlayacak bir model oluşturmak amacıyla atılan adımların bazı ekip yapılarında, çalışma lokasyonlarında ve çalışan sayısında değişikliklere yol açacağı aktarıldı.

ÇOĞUNLUK TEKNOLOJİ ALANLARINDAN OLACAK!

Bu kapsamda iş gücünün yaklaşık 1400 kişi azaltılmasının beklendiği belirtilen notta, söz konusu azaltımın büyük bölümünün teknoloji alanındaki çalışanları etkileyeceği kaydedildi.

