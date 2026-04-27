Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Beşiktaş'ta Portekizli stoper Tiago Djalo'nun teknik heyetin kararıyla maç kadrosuna dahil edilmediği belirtildi.

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta mücadele öncesi kadroda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

KADROYA DAHİL EDİLMEDİ

Ertan Süzgün'ün haberine göre; teknik ekibin kararı doğrultusunda, Portekizli savunmacı Tiago Djalo, Karagümrük maçının kadrosuna dahil edilmedi. Karara ilişkin detay verilmezken savunma oyuncusunun neden kadro dışı bırakıldığı merak konusu oldu. Tiago Djalo, Türkiye Kupası çeyrek final maçında Alanyaspor ile oynanan mücadelede de maç kadrosuna alınmamıştı.

Tiago Djalo - Jota Silva

"KADRO İLE İLGİLİ CİDDİ DEĞİŞİKLİKLER PLANLIYORUZ"

Kadroda ciddi değişiklikler planladıklarını söyleyen Sergen Yalçın, "Gayet başarılı bence. Bu iklimde 100 maç çok iyi bence Türk futbolunda. Çok önemli. İşler kötü gittiğinde ağır eleştiriler oluyor. Bence daha pozitif olunmalı. Taraftarımızın daha pozitif bakması lazım. Yeni bir yapılanma dönemi dedik, zaman lazım dedik. İlk bölümde işlerin yüzde 30'unu hallettik. Daha uzun bir zaman var. Kadro ile ilgili ciddi değişiklikler planlıyoruz sezon sonunda. Herkesi pozitif olmaya davet ediyorum. Sürekli negatif olarak bir yere varamayız." ifadelerini kullandı.

