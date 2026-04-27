İki tren çarpıştı, istasyon savaş alanına döndü! Ölü ve yaralılar var
Endonezya’nın başkenti Cakarta’nın yaklaşık 25 kilometre dışındaki Bekasi Timur istasyonunda iki trenin çarpışması sonucu büyük bir kaza meydana geldi. Gece saatlerinde yaşanan olayda, uzun mesafe yolcu treni ile banliyö treninin çarpıştığı bildirildi.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Yetkililer, enkazdan çıkarılan yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını ve bölgede yoğun bir tahliye çalışması yürütüldüğünü açıkladı.
KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Resmi açıklamalara göre kazada en az 4 kişi hayatını kaybetti, 30’dan fazla kişi ise yaralandı. Yetkililer, ölü sayısının artabileceğini ifade ederken, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
AFP'nin haberine göre görgü tanıkları, kazanın ardından istasyon çevresinde büyük bir panik yaşandığını, yaralıların sedyelerle ambulanslara taşındığını aktardı. Kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanlara ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiği bildirildi.
KESİN NEDEN SORUŞTURMA İLE ORTAYA ÇIKACAK
İlk belirlemelere göre, bir banliyö treninin hemzemin geçitte bir araçla çarpışması sonucu raylarda beklemek zorunda kaldığı, bu sırada uzun mesafe treninin çarpmasıyla kazanın meydana geldiği iddia edildi.
Olayın kesin nedeni ise başlatılan soruşturma kapsamında netlik kazanacak.