Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta iki trenin kafa kafaya çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, dört kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Korkunç tren kazası, perşembe sabahı Kopenhag’ın yaklaşık 40 kilometre kuzeyindeki Hillerod ve Kagerup kasabaları arasında meydana geldi. Reuters'ın aktardığı ilk bilgilere göre, iki trenin kafa kafaya çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı.

Danimarka'da korkunç kaza! İki tren kafa kafaya çarpıştı, çok sayıda yaralı var

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda acil durum ekibinin sevk edilirken, tüm yolcular hızla trenden tahliye edildi.

4 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yetkililerden yapılan açıklamada, 4 yaralının durumunun ağır olduğu aktarıldı. Polis sözcüsü Tim Simonsen, alarmın yerel saatle 06:30’da verildiğini ve olayın “kafa kafaya çarpışma” olduğunu belirtti. Yaralıların durumu hakkında ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Kazaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatılırken yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.

