AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, 15 yaş altı çocuklar için sosyal medya platformlarına kısıtlama getirmeyi hedefleyen yasa tasarısı görüşmelerinde TBMM kürsüsünden muhalefet partilerine seslendi. Karslı’nın, “Bir çocuğun, algoritma tüccarlarının kölesi olma özgürlüğü mü olur?” sözleri Genel Kurul’a damga vurdu.

TBMM Genel Kurulu, Türkiye’nin kanayan yarası haline gelen dijital bağımlılık ve siber zorbalık konularında tarihi bir konuşmaya sahne oldu. Siverek ve Kahramanmaraş’ta yaşanan ve tüm Türkiye’yi yasa boğan acı olayların ardından kürsüye çıkan AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, çocukları dijital tehlikelerden korumayı amaçlayan yeni yasal düzenleme için muhalefete “siyaset üstü” bir çağrı yaptı.

Karslı’nın, dijital dünyayı “insan ruhunu öğüten devasa bir kuşatma” olarak nitelendirdiği konuşması, tasarıya yönelik “özgürlük” eleştirilerine verilen sert ve net cevaplarla gündem oldu.

İşte Şengül Karslı’nın TBMM kürsüsünden yankılanan o konuşmasının çarpıcı satır başları:

“DÜN TEHLİKE SOKAKTAN GELİRDİ, BUGÜN CEBİMİZDEKİ CİHAZDAN GELİYOR”

Konuşmasına Siverek ve Kahramanmaraş’ta hayatını kaybeden gençleri anarak başlayan Karslı, ailelerin çocuklarını korumakta ne denli çaresiz kaldığına dikkat çekti. Geleneksel güvenlik anlayışının dijital çağda çöktüğünü vurgulayan Karslı, “Dün çocuğun odasına giren tehlike sokağın başından gelirdi. Bugün cebindeki cihazdan geliyor. Dün aile kapıyı kilitler, evladını korurdu. Bugün kapılar kilitli olsa da görünmeyen kapılar ardına kadar açık duruyor” ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN YARISI RİSK ALTINDA

Gençler arasındaki dijital tehlikenin boyutlarını BTK verileriyle gözler önüne seren AK Partili Karslı, lise öğrencilerinin yaklaşık yarısının sosyal medya bağımlılığı riski taşıdığını belirtti. Karslı, çocukların anne-babalarıyla aynı evde yaşamalarına rağmen “bambaşka bir âlemde, kimin ne telkin ettiğinin bilinmediği ekranlarda” büyüdüğünü ifade ederek, tehlikenin boyutlarına dikkat çekti.

“HANGİ ÖZGÜRLÜK? EKRAN KARŞISINDA ZEHİRLENME ÖZGÜRLÜĞÜ MÜ OLUR?”

Meclis’e sunulan ve 15 yaş altı çocuklara sosyal medya platformlarında kati kısıtlama, 15-18 yaş aralığına ise denetim mekanizması getiren yasa tasarısına yönelik eleştirilere sert tepki gösteren Karslı, “özgürlüklere müdahale” iddialarına şu sözlerle cevap verdi:

“Allah aşkına hangi özgürlük? Bir çocuğun, algoritma tüccarlarının kölesi olma özgürlüğü mü olur? Siber zorbaların pençesinde kıvranma, şiddeti ve nefreti oyun zannetme özgürlüğü mü olur? Ekran karşısında zehirlenme özgürlüğü mü olur? Özgürlük, bağımlılığın zincirlerini kırabilmektir.”

DÜNYA İLE EŞZAMANLI BİR ADIM

Avustralya, Fransa, Birleşik Krallık ve Danimarka gibi ülkelerin de benzer sınırlamaları hayata geçirdiğini hatırlatan Karslı, Türkiye’nin bu küresel erozyona karşı çocuklarına kalkan olmak zorunda olduğunun altını çizdi.

“SİYASİ KAVGALARINIZI KAPININ DIŞINDA BIRAKIN”

Konuşmasının sonunda muhalefet sıralarına dönerek tarihi bir çağrıda bulunan Karslı, konunun partiler üstü bir mesele olduğunu vurguladı:

“Bu işin iktidarı olmaz... Muhalefeti hiç olmaz. Bugün karar günüdür. Gelin, siyasi kavgalarınızı, günübirlik menfaatlerinizi şu salonun kapısının dışında bırakın. Vakit, Gazi Meclis’in iradesini, milletimizin çocuklarına siper etme vaktidir.”

Şengül Karslı’nın konuşmasının ardından gözler, tüm dünyada tartışılan dijital kısıtlama yasasının Meclis’teki oylama sürecine çevrildi. Tasarının, farklı partilerden de destek bulup bulmayacağı merak konusu.

