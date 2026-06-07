Van'ın Çaldıran ilçesinde hafif ticari araç ile pikabın çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde, ilçe merkezine yakın noktada bulunan bir kavşakta, hafif ticari araç ile pikap çarpıştı.

4 KİŞİ CAN VERDİ

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı, cenazeler de hastanenin morguna konuldu.

Kazanın ardından yolun ulaşıma kapanması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

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