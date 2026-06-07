Anadolu Ajansı • Çaldıran
Van'da feci kaza: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Van'ın Çaldıran ilçesinde hafif ticari araç ile pikabın çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Van'ın Çaldıran ilçesinde, ilçe merkezine yakın noktada bulunan bir kavşakta, hafif ticari araç ile pikap çarpıştı.
4 KİŞİ CAN VERDİ
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı, cenazeler de hastanenin morguna konuldu.
Kazanın ardından yolun ulaşıma kapanması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.
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