Avrupa Spor Şehri Sultangazi, teknoloji ve heyecanın buluştuğu Drone Festivali’ne ev sahipliği yaptı. FPV drone pilotlarının kıyasıya mücadelesi gökyüzünde adeta nefes kesti. Işık ve drone gösterileri ise festivale katılanlara görsel bir şölen sundu.

2026 Avrupa Spor Şehri ünvanına sahip Sultangazi Belediyesi, Tech Drone League’in düzenlediği TDL Races 2026 1. Etap Drone Festivali’ne ev sahipliği yaptı. Teknoloji, spor ve eğlenceyi bir araya getiren organizasyon, aynı zamanda ziyaretçilere geleceğin teknolojilerini yakından deneyimleme imkânı sundu.

Sultangazi’de nefes kesen festival! Drone yarışları gökyüzünü renklendirdi

GÖRKEMLİ AÇILIŞ

Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı’nda düzenlenen festivalin ilk günü renkli görüntülere sahne oldu. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun’un ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine İstanbul Vali Yardımcısı Fahrettin Göncü, turkiyegazetesi.com.tr Genel Yayın Koordinatörü Ömer Faruk Dirlik ve çok sayıda basin mensubu ve drone pilotları da katıldı. Drone ve ışık gösterileri vatandaşların da beğenisini topladı.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve turkiyegazetesi.com.tr Genel Yayın Koordinatörü Ömer Faruk Dirlik

KIYASIYA MÜCADELE

Türkiye’nin en yetenekli FPV drone pilotları; hız, refleks ve teknik becerilerini sergileyerek şampiyonluk yolunda mücadele etti. 70 drone pilotunun katıldığı festival, katılımcılara görsel şölen sundu.

Sultangazi’de nefes kesen festival! Drone yarışları gökyüzünü renklendirdi

TEKNOLOJİ VE EĞLENCE BİR ARADA

Festivalde sahne gösterileri, drone deneyim alanları, drone simülatörü, drone futbolu, robot futbolu, vr deneyim alanı, drone maker alanı, video oyun alanı da katılımcıların ilgisini çekti. Özellikle çocuklar ve gençler, teknolojik deneyim alanlarına yoğun katılım gösterdi.

Sultangazi’de nefes kesen festival! Drone yarışları gökyüzünü renklendirdi

PAZAR DA DEVAM

Festival Pazar günü de devam edecek. 70 drone pilotunun kıyasıya yarıştığı festivalde dereceye girenlere para ödülleri takdim edilecek.

Sultangazi’de nefes kesen festival! Drone yarışları gökyüzünü renklendirdi

BÜYÜK ORGANİZASYON

İstanbul Vali Yardımcısı Fahrettin Göncü; “Sayın Valimiz Davut Gül’ün selamlarını iletiyorum. Böyle güzel bir organizasyonda olmak mutluluk verici. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”diye konuştu.

Sultangazi’de nefes kesen festival! Drone yarışları gökyüzünü renklendirdi

“HAYATI YAKALAMAK GEREK”

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; “2026 Avrupa Spor Şehri Sultangazi’deyiz. Bizler göreve geldiğimizden bu yana, özellikle spor alanında güçlü çalışma yürütüyoruz. Gençlerimizin sporu hayatlarının bir parçası haline getirmeleri için gayret gösteriyoruz. Avrupa Spor Şehri ünvanına layık olmak için daha çok çalışıyor, önemli organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. Sultangazi kısa sürede sporun kalbi bir şehir haline geldi. Ayrıca göreve geldiğimizden bu yana teknolojiyi destekleyen etkinliklerimizi ilçemizde gerçekleştirmeye özen gösterdik. Teknolojinin ve yapay zekanın hayatımızı sarmaladığı bir dönemdeyiz. Hayatı yakalamak lazım. Bugün böyle büyük ve güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Sultangazi’de nefes kesen festival! Drone yarışları gökyüzünü renklendirdi

Konuşmaların ardından drone ve ışık gösterisi nefesleri tutularak izlendi. Ardından Başkan Dursun ve basın mensupları alanı gezerek stantlarda yeni nesil teknoloji ile dronelarla yapılan çeşitli aktiviteleri deneyimlediler.

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