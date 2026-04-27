Karabük’te annesiyle markete giden 3 yaşındaki Aybars, çıkışta yola fırladı. Öğrenci servisinin çarptığı küçük çocuk, annesinin gözleri önünde hayatını kaybetti. Kaza sonrası ailenin feryadı yürekleri dağladı, sürücü gözaltına alındı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında 5000 Evler Mahallesi 33. Cadde’de meydana geldi. Annesi ile markete giden 3 yaşındaki Aybars Pehlivanoğlu çıkışta bir anda yola fırladı. Annesinin ellerinden kaçan küçük çocuğa Yavuz S. idaresindeki 78 S 0073 plakalı servis aracı çarptı.

Karabük'te kahreden olay! 3 yaşındaki Aybars annesinin gözü önünde can verdi

KÜÇÜK ÇOCUK CANINDAN OLDU

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öğrenci servisinin altında kalan Aybars, olay yerinde hayatını kaybetti. Haberi aldığı gibi olay yerine gelen baba Hakan Pehlivanoğlu sinir krizi geçirdi.

Babanın ambulans içinde “Aybars’ım yok, Aybars’ımı getirin” diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından küçük Aybars’ın cenazesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, servis sürücüsü gözaltına alındı.

