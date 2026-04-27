Eski AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin’in ofisinde vurulmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Laçin’in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde eski AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin’e düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Eski AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin’i kurşunlamışlardı! Zanlılar tutuklandı

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan E.K., V.K. ve A.K., emniyetteki işlemleri tamamlanarak bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Silahlı saldırı, cuma günü saat 15.00 sıralarında Haluk Laçin’in Datça’daki ofisinde meydana gelmişti. İddiaya göre, ofise gelen iki kişi para talebinde bulunmuştu. Yaşanan tartışmanın ardından E.K., silahla Laçin’e ateş etmişti. Saldırının ardından olay yerinden motosikletle kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen V.K. ve A.K. da gözaltına alınmıştı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bacağından yaralanan Haluk Laçin, Datça Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti. Laçin’in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

