Mersin'de korkunç kaza! Savrulan mermer sonu oldu, yaralılar da var
Mersin'de meydana gelen kazada tır yapımı devam eden kaçış rampasına çarptı. Kasada bulunan mermer ise işçilerin üzerine düştü. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken 1 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Kaza, Mut-Karaman arasındaki D-715 yolu Burunköy mevkiinde meydana geldi. Karaman istikametinden Mut yönüne giden ham mermer taşı yüklü Y.G. idaresindeki 42 AZN 478 plakalı tır, yapımı devam eden kaçış rampasına çarptı.
MERMER İŞÇİ SERVİSİNİ PARÇALADI
Kazada tırın üzerindeki taşlar savrularak işçilerin park halindeki minibüsünü parçaladı. Kazada minibüsün içinde bulunan işçilerden Zafer Gezer (38) olay yerinde hayatını kaybederken, tır şoförü Y.G. ile işçiler B.Ç. ve M.T.D. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Gezer'in cansız bedeni, cenaze aracıyla Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.