Süper Lig'de Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor''u ağırlayan Konyaspor'da milli futbolcu Berkan Kutlu, ilk devrede iki kez fileleri havalandırarak kariyerinde bir ilki başardı.

8 DAKİKADA DUBLE YAPTI

Müsabakanın 32. dakikasında kullanılan kornerde ceza sahası dışında topla buluşan Olaigbe'nin set şutunu kaleci Onana çıkardı. Ceza sahası içerisinde dönen topa kafayla vuran Berkan Kutlu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçirdi. Karşılaşmanın 39. dakikasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Bardhi'nin pasında Berkan Kutlu'nun sert şutu ağlara gitti ve skor 2-0'a geldi.

KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞADI

Konyaspor formasıyla Trabzonspor ağlarına iki gol gönderen Berkan Kutlu, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta iki gol attı.

