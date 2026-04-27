Türkiye Gazetesi
Berkan Kutlu'dan Trabzonspor'a 8 dakikada 2 gol! Kariyerinde bir ilk
Süper Lig'de Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor''u ağırlayan Konyaspor'da milli futbolcu Berkan Kutlu, ilk devrede iki kez fileleri havalandırarak kariyerinde bir ilki başardı.
Özetle DinleBerkan Kutlu'dan Trabzonspor'a 8 dakikada 2 gol! K...
Kaydet
Spor
Konyasporlu Berkan Kutlu, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor'a karşı ilk devrede iki gol atarak kariyerinde bir ilki yaşadı.
- Berkan Kutlu, 32. dakikada korner sonrası dönen topa kafayla vurarak takımını öne geçirdi.
- 39. dakikada ise Bardhi'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Berkan Kutlu, skoru 2-0'a getirdi.
- Bu iki gol, Berkan Kutlu'nun Süper Lig kariyerinde bir maçta attığı ilk duble oldu.
0:00 0:00
1x
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Konyaspor'da Berkan Kutlu, ilk devrede iki kez sahneye çıktı.
SPOR
8 DAKİKADA DUBLE YAPTI
Müsabakanın 32. dakikasında kullanılan kornerde ceza sahası dışında topla buluşan Olaigbe'nin set şutunu kaleci Onana çıkardı. Ceza sahası içerisinde dönen topa kafayla vuran Berkan Kutlu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçirdi. Karşılaşmanın 39. dakikasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Bardhi'nin pasında Berkan Kutlu'nun sert şutu ağlara gitti ve skor 2-0'a geldi.
KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞADI
Konyaspor formasıyla Trabzonspor ağlarına iki gol gönderen Berkan Kutlu, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta iki gol attı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR