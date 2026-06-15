Savunmanın en prestijli fuarlarından “Eurosatory 2026” kapılarını açtı. 61 ülkeden 2 bini aşkın firma Paris’te buluştu. Kara, hava ve deniz sistemlerinden elektronik harbe, akıllı mühimmatlardan haberleşme teknolojilerine kadar Türkiye’nin millî teknolojileri fuarda sergileniyor.

YEŞİM ERASLAN- Türk savunma sanayii, dünyanın en büyük ve en prestijli savunma fuarlarından biri olan Eurosatory 2026’da güçlü bir şekilde sahne alacak.

Fransa’nın başkenti Paris’te bugün başlayan ve 5 gün sürecek olan fuara Türkiye, 59 kurum ve kuruluşla katılacak. Türk şirketleri yerli ve millî teknolojileriyle uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekecek.

59 KURUM VİTRİNE ÇIKIYOR

Türk Pavilyonu, bu yıl da fuarın en dikkat çeken bölümlerinden biri olacak. Aralarında ASELSAN, HAVELSAN, MKE ve ROKETSAN’ın da bulunduğu 59 kurum ve kuruluş, geliştirdikleri son teknoloji ürünleri uluslararası delegasyonların beğenisine sunacak.

Kara, hava ve deniz sistemlerinden elektronik harbe, akıllı mühimmatlardan haberleşme teknolojilerine kadar geniş bir ürün yelpazesi fuarda sergilenecek.

ASELSAN’DAN GÖVDE GÖSTERİSİ

Türk savunma sanayiinin lokomotif kuruluşlarından ASELSAN, sahada başarısını kanıtlamış sistemlerinin yanı sıra yeni nesil teknolojilerini de dünya kamuoyuna tanıtacak. Fuarda gerçekleştirilecek temasların, yeni ihracat anlaşmaları ve stratejik iş birliklerine kapı aralaması bekleniyor.

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