Galatasaray'ın evinde Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla mağlup ettiği derbinin ardından Antalya'da yapılan kutlamalarda bir taraftarı bıçaklayan şüpheli yakayı ele verdi. Şüpheli bugün öğlen saatlerinde Altınova Mahallesi’nde yakalandı.

Antalya’da dün akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından galibiyet kutlaması yapan bir taraftarı bıçaklayarak yaralayan şüpheli, olayın üzerinden 24 saat geçmeden polis tarafından yakalandı.

TARAFTARI BIÇAKLA YARALADI

Dün akşam saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi Kafeler Caddesi’nde meydana gelen olayda, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi mücadelesi sonrası sarı kırmızılı taraftarlar galibiyet kutlaması için ellerinde bayraklar ve meşalelerle sokağa çıktı. Zaman zaman karşı karşıya gelen iki takım taraftarları arasında küçük çaplı tartışmalar yaşanırken, derbiyi arkadaşları ile birlikte izleyen ve galibiyeti kutlayan Mehmet A. isimli Galatasaray taraftarı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bıçaklanması sonucu yaralandı.

Derbi kutlamalarında taraftarı bıçaklamıştı! 24 saat geçmeden yakayı ele verdi

HASTANEYE KALDIRILDI

Mehmet A., olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından arkadaşının verdiği formasını sallayarak bindiği ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Saha ve kamera incelemeleri neticesinde saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen H.E.T. (17), Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince bugün öğlen saatlerinde Altınova Mahallesi’nde yakalandı. Suç aleti bıçakla birlikte yakalanan H.E.T., işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

