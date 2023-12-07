7 Aralık İzmir elektrik kesintisi! GEDİZ İzmir elektrik kesintisi listesi! Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrikler ne zaman gelecek?

7 Aralık 2023 00:02 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 00:04

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İzmir elektrik kesintisi 7 Aralık! Bugün ve yarınki İzmir GDZ elektrik kesintisi son dakika bilgileri paylaşıldı. İzmir’de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, neden elektrikler yok soruları yanıt buldu. Peki, Gediz elektrik arıza takibi nasıl yapılır? İşte Gediz elektrik arıza takip sorgulama! İzmir Karabağlar, Bornova, Karşıyaka ve Buca elektrik kesintisi bilgileri…

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 ARALIK

İzmir’de ilçelere göre planlı elektrik kesintileri şu şekildedir:

BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

ÇAMLIKULE ( 222/6. SK. 222/7. SK. 222/8. SK. 222/9. SK. 239. SK. 239/10. SK. 239/7. SK. 239/8. SK. 241. SK. 241/1. SK. 241/2. SK. 250. SK. 250/1. SK. 254. SK. 290/13. SK. 290/7. SK. 290/9. SK. 291. SK. 291/1. SK. 291/2. SK. 291/3. SK. 291/4. SK. GAZETECİ YAZAR İSMAİL SİVRİ 222/6. SK. 222/7. SK. 222/8. SK. 222/9. SK. 239. SK. 239/10. SK. 239/7. SK. 239/8. SK. 241. SK. 241/1. SK. 241/2. SK. 250. SK. 250/1. SK. 254. SK. 290/13. SK. 290/7. SK. 290/9. SK. 291. SK. 291/1. SK. 291/2. SK. 291/3. SK. 291/4. SK. GAZETECİ YAZAR İSMAİL SİVRİ )

KOZAĞAÇ ( 239. SK. 243. SK. 245. SK. 276/2. SK. 276/3. SK. 239. SK. 243. SK. 245. SK. 276/2. SK. 276/3. SK. )

YENİGÜN ( GAZETECİ YAZAR İSMAİL SİVRİ BLV. GAZETECİ YAZAR İSMAİL SİVRİ BLV. )

Kesinti ID : 2736811

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADALET ( 1593/13. SK. 1593/15. SK. 1593/17. SK. 1593/18. SK. 1593/19. SK. 1593/20. SK. 1594/16. SK. 1594/17. SK. 1594/18. SK. 1594/19. SK. 1594/20. SK. 1594/24. SK. 1594/27. SK. 1594/28. SK. 1594/29 1594/7. SK. 1643/18. SK. 1645. SK. 1645/11. SK. 1645/12. SK. 1645/13. SK. 2132/2. SK. 1593/13. SK. 1593/15. SK. 1593/17. SK. 1593/18. SK. 1593/19. SK. 1593/20. SK. 1594/16. SK. 1594/17. SK. 1594/18. SK. 1594/19. SK. 1594/20. SK. 1594/24. SK. 1594/27. SK. 1594/28. SK. 1594/29 1594/7. SK. 1643/18. SK. 1645. SK. 1645/11. SK. 1645/12. SK. 1645/13. SK. 2132/2. SK. )

Kesinti ID : 2734739

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANAFARTALAR ( 1252. SK. 1255. SK. 1252. SK. 1255. SK. )

GÖLCÜK ( BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK )

İNÖNÜ ( 712. SK. 719. SK. 720. SK. 725. SK. 727. SK. 731. SK. 733. SK. SARACOĞLU 712. SK. 719. SK. 720. SK. 725. SK. 727. SK. 731. SK. 733. SK. SARACOĞLU )

SÜLEYMAN DEMİREL ( 1006. SK. 1008. SK. 1009 1010. SK. 1013. SK. 1014. SK. 1015. SK. 1016. SK. 1017. SK. 1019. SK. 1020. SK. 1021. SK. 1022. SK. 1024. SK. 1026 1028. SK. 1029. SK. 1031. SK. 1032 1033. SK. 1034 1035. SK. 1037. SK. 1039. SK. 1041. SK. 1043. SK. 1049. SK. 1050. SK. 1051. SK. 1052 1052. SK. 1058 SK 1059. SK. 1061. SK. 1063 1066. SK. 1075. SK. 1105. SK. 1108. SK. 1110 SOKAK 1110. SK. 1112. SK. 1114. SK. 1127 SK. 1133. SK. 1135. SK. 1137 1252. SK. SARACOĞLU SİTE İÇ YOLU ŞEHİT ADNAN MENDERES BLV. ŞEHİT İSMAİL HAKKI BULUR SK. ŞEHİT ŞERİF ALİ ÖREN CD. ŞOFÖRLER KOOPERATİFİ 1006. SK. 1008. SK. 1009 1010. SK. 1013. SK. 1014. SK. 1015. SK. 1016. SK. 1017. SK. 1019. SK. 1020. SK. 1021. SK. 1022. SK. 1024. SK. 1026 1028. SK. 1029. SK. 1031. SK. 1032 1033. SK. 1034 1035. SK. 1037. SK. 1039. SK. 1041. SK. 1043. SK. 1049. SK. 1050. SK. 1051. SK. 1052 1052. SK. 1058 SK 1059. SK. 1061. SK. 1063 1066. SK. 1075. SK. 1105. SK. 1108. SK. 1110 SOKAK 1110. SK. 1112. SK. 1114. SK. 1127 SK. 1133. SK. 1135. SK. 1137 1252. SK. SARACOĞLU SİTE İÇ YOLU ŞEHİT ADNAN MENDERES BLV. ŞEHİT İSMAİL HAKKI BULUR SK. ŞEHİT ŞERİF ALİ ÖREN CD. ŞOFÖRLER KOOPERATİFİ )

Kesinti ID : 2759006

Saat : 10:30 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ GDZ TELEFON NUMARASI

İzmir elektrik dağıtım şirketi Gediz Elektrik’tir. İzmir’deki elektrik arıza takip ve sorgulama için 186’yı arayarak bulunduğunuz bölgedeki elektrik kesintilerini öğrenebilir, elektrik kesintisinin ne zaman biteceği, arızanın nedeni ve varsa planlanmış kesintiler hakkında bilgi alabilirsiniz. Gediz Elektrik telefon numarası ise 0232 477 26 00, WhatsApp iletişim numarası ise 0232 186 00 00 ‘dır.