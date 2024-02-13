7 yıl sonra yakalanmıştı: 'Beşiktaş saldırısı' davasında 15 yıl hapis istemi

Terör örgütü PKK'nın 10 Aralık 2016'da Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından düzenlediği ve 40'ı emniyet mensubu 47 kişinin şehit olduğu, 242 kişinin de yaralandığı terör saldırısının üzerinden 8 yıl geçti. Saldırıdan 7 yıl sonra yakalanan Aydın Ekici'nin ise 15 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul'da terör örgütü PKK tarafından 10 Aralık 2016'da Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından gerçekleştirilen ve 40'ı emniyet mensubu 47 kişinin şehit edildiği, 243 kişinin de yaralandığı terör saldırısı davası İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmaya, saldırıdan 7 yıl sonra yakalanan tutuklu sanık Aydın Ekici ile avukatı katıldı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Ekici’nin silahlı terör örgütü PKK/KCK ile organik bağının bulunduğunu ve örgütün amaçlarına hizmet ettiğini belirtti.

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Bahçelievler'deki bir ikamette, 1 Temmuz 2017'de patlayıcı maddelerin ele geçirildiği bilgisine yer verilen mütalaada, bu patlayıcıların 10 Aralık 2016'da Beşiktaş saldırısında kullanılanlarla aynı türde olduğunun tespit edildiği hatırlatıldı.

Mütalaada, saldırıda kullanılan patlayıcıların olaydan yaklaşık 7 ay sonra ele geçirilmesi ve sanığın bu dönemde söz konusu evden taşınmış olması hususları göz önüne alındığında, terör saldırısına azmettiren, müşterek fail veya yardım eden sıfatıyla iştirak ettiğine dair delil bulunamadığı kaydedildi.

Ekici'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsinin istendiği mütalaada, sanığın diğer suçlardan mahkumiyetine yeterli, kesin ve inandırıcı delilin olmadığından beraatine karar verilmesi talep edildi.

'OLAYLARLA ALAKAM YOK'

Diyecekleri sorulan sanık, "Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Dosyadaki olaylarla hiçbir alakam yoktur. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatına esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştıran heyet, duruşmayı 16 Nisan'a erteledi.

Firari olarak aranan sanık Aydın Ekici (30) 2023 Şubat ayında yakalanmış ve tutuklanmasına hükmedilmişti.