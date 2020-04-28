Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs (koronavirüs-19) salgını ile mücadele kapsamında; ortak kullanım alanlarının temizliği de daha fazla önem kazandı. Bilkent Holding şirketlerinin oluşturduğu Bilkent Hizmet Grubu çatısı altında yer alan, entegre tesis yönetimi sektörünün yüzde 100 Türk sermayeli şirketi Tepe Servis de ortak kullanım alanlarından ATM'lere yönelik hizmetlerinin sıklığını artırdığını açıkladı. Çok sayıda kişinin işlem gerçekleştirdiği ATM'lerin temizliğinden sorumlu olan şirket, 16 bini aşkın ATM'ye yönelik hizmetini, salgın ile yoğun bir mücadelenin gerçekleştiği Mart ayında yaklaşık iki katına çıkardığını duyurdu.

"Mart ayında, 121 bin 410 silim işlemi gerçekleştirdik"

Salgınla mücadelede tüm dünya ile birlikte Türkiye'nin de önemli bir süreçten geçtiğini vurgulayan Tepe Servis ve Yönetim Bankalar Direktörü Berna Artuç, "Elde ettiğimiz bu konumun bize getirdiği bazı sorumluluklar var. Hem sorumluluklarımızdan hem de ortak kullanım alanlarının salgının yayılmasındaki öneminden yola çıkarak sunduğumuz hizmetlerin sıklığını değiştirdik, kullandığımız ürünlere dezenfektanlı kimyasal temizlik ürünlerini de ekledik. Özellikle hastanelere yakın noktalarda bulunan ATM'lere haftada en az üç kez temizlik hizmeti sunmaya başladık ve gerçekleştirdiğimiz aylık silim işlemini 69 binden, 121 bine çıkardık. Ayrıca Düzce Valiliği'nin aldığı kararlar neticesinde bölgedeki 79 ATM'ye her gün periyodik olarak temizlik hizmeti sunuyoruz. Bu kapsamda ülkemizin salgın ile yoğun bir mücadele gerçekleştirdiği Mart ayında ATM'lere yönelik 121 bin 410 dezenfeksiyon etkili silim işlemi gerçekleştirdik." diye konuştu.

Toplamda 11 bankaya hizmet sunuyor

Ülkemizdeki 11 bankaya yönelik hizmetlerini büyük bir titizlikle yürüttüklerini belirten Artuç, "Banka şubelerine temizlik personeli hizmeti de sunuyoruz. Yalnızca Türkiye'de değil, KKTC'de hizmet veriyoruz" açıklamasını yaptı.

Banka operasyonlarının hizmet verilen noktaların dağınık yapısı nedeniyle operasyonel anlamda bazı zorlukları barındırdığını aktaran Artuç, "En zor yönlerinden biri de her şubede görevli tek personelin bulunması nedeniyle, hastalık ya da izin gibi durumlarda yerine başka bir personelin yönlendirilmesi. Ve bu sürecin ülke genelindeki binlerce lokasyonda kısa sürede planlanması şart." ifadelerini kullandı.

"ATM'leri mobil olarak kontrol ediyoruz"

"Türkiye'nin ulaşılması en zor bölgelerindeki ATM'lerin temizlik işlemini her türlü hava koşullarına ve bölgesel faktörlere karşın yürütüyoruz." ifadelerini kullanan Artuç, "Binlerce ATM'nin temizliği ve her şubede tek bir temizlik personeliyle işlerin yürütülmesi ancak denetim, çok titiz bir planlama ile mümkün. Temizlediğimiz ATM'leri uzaktan erişimle, mobil ve gerçek zamanlı kontrol ediyoruz." diye konuştu.

16 bin 511 adet ATM'ye hizmet sunduklarını söyleyen Artuç, "Dezenfeksiyon çalışmalarımızda kirlerin tamamen ve hızlı bir şekilde giderilmesine yönelik çevreye duyarlı ürünler kullanıyoruz. Ürünlerimiz kirlenme işleminin gecikmesini sağlayan özelliğe de sahip." dedi.