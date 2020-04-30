Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından salgına ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları cevaplandırdı. Koca özetle şu bilgileri verdi:

∂ Yoğun bakımdaki hastaların vefat oranları yüzde 58’den yüzde 10’a düştü. Entübe hastalarının vefat oranı ise yüzde 74’ten yüzde 14’e geriledi. Türkiye’de şu anda Covid-19’dan dolayı hasta kayıp oranı yüzde 2,8’dir. Bu oran Avrupa’da en düşük, dünyada ise 80. sıraya karşılık gelmektedir.

DÜŞÜŞ KALICI OLMALI

∂ Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz, bir düşüş trendine girdiğini de görüyoruz ama bunun kalıcı olması önemli.

∂ Önümüzdeki dönem, salgının daha az görüldüğü illerimizde tamamen vaka seyrine göre tedbirleri gevşetebiliriz.

∂ İlave tedbir önermiyoruz ama teması ve izolasyonu son derece önemsiyoruz. Toplu çalışılan yerlerde test yapılmasını planlıyoruz.

∂ Sahada görev yapan filyasyon ekibi sayımız 5 bin 849’dur. Bu ekipler bugüne kadar hastaların temas zincirlerinde yer alan 468 bin 390 kişiyi tespit etmiştir. Her vakaya ortalama 4,5 temaslı kişi düşmektedir. Bunların yaklaşık yüzde 99’una, yani neredeyse tamamına ulaşılmış ve takipleri yapılmıştır. Bugüne kadar filyasyon ekiplerimizce takipleri yapılan kişi sayısı 464 bin 434’tür.

∂ Enfekte olan sağlık çalışanı sayısı 7 bin 428, vakalarımız içindeki oranı yüzde 6,5’e yakın.

∂ Dünyada devlet tarafından ücreti karşılanarak, vatandaştan para almadan hava ambulansı hizmeti veren tek ülkeyiz.

65 YAŞ NETLEŞMEDİ

∂ 65 yaş üstü büyüklerimizin hiç olmazsa birkaç saat araç kullanmadan, yakın mesafe anlamında dışarı çıkmaları sağlanabilir mi konusu gündeme geldi. Ama netleşmedi. Görüş olarak Cumhurbaşkanımıza sunarız. Karar noktasına geliriz..

İKİ HASTA DA İYİ

Sağlık Bakanı Koca, kızının yardım talebiyle İsveç’ten Türkiye’ye getirilen koronavirüs hastası Emrullah Gülüşken için “Benim hiçbir akrabalık bağım yok, tanımıyorum. Aracı olanlardan da akrabam veya tanışık olan biri yok” dedi. Gülüşken’in iyi durumda olduğunu belirten Koca, Fransa’dan getirilen Zekeriya Kılınç’ın da solunum cihazından çıktığı bilgisini verdi.