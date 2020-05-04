Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üniversite, kod yazabilen ticaret uzmanlarını uzaktan eğitmeye başladı. Üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Abdullah Önden “Bu süreçte teknolojik altyapısı doğru kurgulanmış şirketler ayakta kalmayı başardı. Biz de üniversite olarak Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümü okuyan öğrencilerimize, teknolojik altyapılarını geliştirmek için veri bilimi, kodlama ve e-Ticaret dersleri veriyoruz. Bu sistemlerin ticari faaliyetlerde en optimum ürünün geliştirilmesinde etkin rol alabilmelerini hedefliyoruz. Amacımız sadece kullanan değil, teknolojiyi kodlayan ticaret uzmanları yetiştirmek” diye konuştu.