İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan kısıtlamanın, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında değerlendirileceği ve tedbirin kapsamına ilişkin karar alınacağı belirtildi. Açıklamada “Değerlendirme ve karar süreci ile kısıtlamanın bitiş saati arasında tedbirlerin devamlılığı için Bakanlığımızca 31 ilimizdeki kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışlara ilişkin kısıtlama, 4 Mayıs Pazartesi günü saat 00.00’a kadar uzatılmıştır” denildi.
Seyahat kısıtlaması uzatıldı
04.05.2020 - 04:38 | Son Güncelleme: 04.05.2020 - 04:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
15 günlük periyotlarla uzatılan ve dün sona eren 30 büyükşehir ve Zonguldak’a yönelik şehir giriş/çıkış kısıtlaması bugün saat 00.00’a kadar uzatıldı.
Etiketler : seyahat kısıtlaması,
701443 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/701443.aspx
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