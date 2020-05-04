Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan kısıtlamanın, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında değerlendirileceği ve tedbirin kapsamına ilişkin karar alınacağı belirtildi. Açıklamada “Değerlendirme ve karar süreci ile kısıtlamanın bitiş saati arasında tedbirlerin devamlılığı için Bakanlığımızca 31 ilimizdeki kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışlara ilişkin kısıtlama, 4 Mayıs Pazartesi günü saat 00.00’a kadar uzatılmıştır” denildi.