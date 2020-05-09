Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, “Kardeşi geldi” diyerek TİHA’nın görselini paylaştı. “Uçan balık” olarak da nitelendirilen Akıncı MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılabiliyor.
Diğer yandan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir “Jandarma Genel Komutanlığına üç adet ‘Bayraktar TB2’ teslimatını gerçekleştirdik. Böylece envantere giren İHA/SİHA sayısı 107’ye ulaştı” bilgisini verdi.
Akıncı'ya kardeş geldi
09.05.2020 - 06:21 | Son Güncelleme: 09.05.2020 - 06:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Baykar Savunma tarafından tasarlanan ve üretim süreci devam eden Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın (TİHA) ikinci prototipi uçuşa hazırlanıyor.
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, “Kardeşi geldi” diyerek TİHA’nın görselini paylaştı. “Uçan balık” olarak da nitelendirilen Akıncı MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılabiliyor.
Etiketler : tiha,akıncı,
702766 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/702766.aspx
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