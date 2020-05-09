Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, “Kardeşi geldi” diyerek TİHA’nın görselini paylaştı. “Uçan balık” olarak da nitelendirilen Akıncı MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılabiliyor.

Diğer yandan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir “Jandarma Genel Komutanlığına üç adet ‘Bayraktar TB2’ teslimatını gerçekleştirdik. Böylece envantere giren İHA/SİHA sayısı 107’ye ulaştı” bilgisini verdi.