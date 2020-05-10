Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 50 yıldır aynı kaldırım üzerinde bulunan mezara ilçe tamamen değiştiği hâlde “Şehit” yazdığı için kimse dokunmadı. Mahallenin tam ortasında duran ve içinde naaş olup olmadığı bilinmemesine rağmen mezara soğan ekilmesi dikkatlerden kaçmadı. İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan vatandaşlardan Burak Dikşe “Biz ufaklığımızdan beri buradayız. Anne ve babalarımız şehit mezarı olduğunu söylerdi. Tam olarak biz de bilmiyoruz. Belki daha önceki insanlar bilir. Soğan, domates, her şeyi ekiyorlar” ifadelerini kullandı.