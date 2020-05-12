Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bugün, AVM önlerinde uzun kuyruklar, yığılmalar oluştu. Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor."
Bakan Koca'dan AVM önlerinde oluşan kuyruklarla ilgili uyarı
12.05.2020 - 00:09 | Son Güncelleme: 12.05.2020 - 00:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Koca: "Bugün, AVM önlerinde uzun kuyruklar, yığılmalar oluştu. Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor."
Etiketler : fahrettın koca,
703437 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/703437.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER