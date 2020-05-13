Buna göre sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla, market, bakkal, manav ve kasaplar sokağa çıkma sınıraması öncesinde 15 Mayıs Cuma günü saat 23.00’e kadar faaliyetlerine devam edebilecek. Sokağa çıkma sınırlamasının olduğu 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler de kapalı olacak. 18-19 Mayıs’ta ise marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Fırınlar da dört gün boyunca açık olacak. Ramazan ayı münasebetiyle sokağa çıkma sınırlamasının olduğu süre zarfında sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri açık olabilecek. Sınırlamanın olduğu günlerde, ayrı anne ve babalar mahkeme kararını ibraz etmeleri şartıyla çocuklarını görebilecek.
Sınırlamaya ramazan ayarı
13.05.2020 - 06:03 | Son Güncelleme: 13.05.2020 - 06:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van ile Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde 15 Mayıs 24.00’ten 19 Mayıs 24.00’e kadar uygulanacak sokağa çıkma sınırlamasıyla alakalı olarak valiliklere genelge gönderdi.
Etiketler : içişleri bakanlığı,genelge,
703690 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/703690.aspx
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