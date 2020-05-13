Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de son 24 saatte 1639 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 58 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 143 bin 114, can kaybı 3 bin 952 oldu.

Son 24 saatte 2 bin 826 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 101 bin 715 oldu.

Bakan Koca: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez 1000’in altına düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada, "Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez 1000’in altına düştü. İyileşen hasta sayımız 100 bini aştı." bilgisini verdi.

Koca, "Test sayımız yaklaşık 1,5 milyon. Virüse karşı asıl gücümüz Maske + 1,5 Metre sosyal mesafe. Risk, en çok kalabalık ortamlarda. Uzak duralım." ifadelerini kullandı.