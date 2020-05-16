Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatının ardından avukatlık kanun taslağında, alternatif baroların kurulmasına yönelik yapılacak düzenlemeyle ilgili çalışmalar hızlandırıldı. Edinilen bilgilere göre, alternatif barolarla ilgili Avrupa ve diğer ülkelerdeki sistemler tek tek inceleniyor. Mevcut durumda, çoklu baro sistemini kullanan ülkeler arasında Fransa, Almanya, ABD, İngiltere ve Mısır yer alıyor. Birden fazla baro sistemi, ABD’de 8 eyalette kullanılıyor. Bunun yanı sıra, 200’den fazla barosu olan Fransa’da en küçük baronun 9, en büyük Paris Barosu’nun ise yaklaşık 25 bin üyesi var. İngiltere’de de alanında uzmanlaşmış avukatların olduğu yani Ceza, Ticaret veya Aile Hukukçuları Barosu gibi çeşitli barolar bulunuyor.

Yine Almanya’da 27 bölge barosunun haricinde, Federal Yüksek Mahkeme’ye akredite olan avukatların da üye olabildiği başka barolar mevcut. Ayrıca, her avukatın üye olma zorunluğu olduğu baroların yanında, yerel düzeyde ve baroların ‘çatısı’ konumunda olan Alman Avukatlar Derneği de bulunuyor. Söz konusu baroların incelenmesinin bu hafta içerisinde tamamlanacağı ve ona göre bir yol haritasının çıkarılarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacağı öğrenildi. Yasa tasarısının, haziran ayında TBMM’ye gönderilmesi planlanıyor.