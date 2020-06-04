MSB:"TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 15’inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi."
MSB:15’inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
04.06.2020 - 11:48 | Son Güncelleme: 04.06.2020 - 11:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 15’inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi."
Etiketler : msb,
708840 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/708840.aspx
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