Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gönderim tarihinden dolayı satırlarına ramazan ayını ve bayramı tebrik ederek başlayan Emine Erdoğan, mecburi karantina sürecinin tabiattaki etkilerine dikkat çektiği mektubunda şunları kaydetti: Bu salgın mutlaka sona erecek, fakat önemli olan hayata yeni bir pencereden bakabilmektir. Bu bağlamda lider eşleri olarak sizleri, Covid-19 ile gelen farkındalığın kalıcı olması adına doğal tarım uygulamalarının yaygınlaştırıldığı, tabii kaynakların adaletli kullanımının sağlandığı, insan sağlığına bütüncül yaklaşıldığı yeni bir başlangıç için birlikte yapabileceklerimizi düşünmeye davet ediyorum” dedi. Emine Erdoğan’ın çağrısına lider eşleri de kayıtsız kalmadı. Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın eşi Mirziyoyeva mektubunda, TİKA tarafından gönderilen tıbbi cihazlar için şükranlarını sundu. Singapur Cumhuriyeti Başbakanı’nın eşi Ho Ching de “Bize dünyayı koruma ve tabiata ile birlikte yaşama sorumluluğumuzu hatırlatmakta haklısınız” ifadelerine yer verdi.