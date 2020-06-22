AYRINTILAR GELİYOR...
28 bin 75 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararı kaldırıldı
22.06.2020 - 11:55 | Son Güncelleme: 22.06.2020 - 11:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü :"Pasaport Kanununda yapılan son düzenleme ile Bakanlığımızın 2019/14 sayılı Genelgesi doğrultusunda Pasaport İdari Karar Komisyonu 20 Aralık 2019 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında, idari tedbir kararlarının kaldırılmasına yönelik başvurular İl Nüfus Müdürlüklerince alınmakta olup, 22 Haziran 2020 tarihi itibariyle 28 bin 75 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararı kaldırılmıştır."
Etiketler : pasaport,idari tedbir,karar,
712751 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/712751.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER