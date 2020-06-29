Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölgede, okçuluk, atçılık, matrak gibi ecdat yadigârı değerler yaşıtılacak. Ayrıca hediyelik eşya satış noktaları, amfiteatr, hobi bahçeleri, müze, dizi-film platosu yapılacak. “Oba Kent Projesi” Osman Gazi'nin rüyasına konu olan, Ulu Çınarı simgeleyecek. Kırk adet kıl çadırlı konaklama alanında, ziyaretçilere, o tarihî doku yeniden yaşatılacak. Bilecik Valisi Bilal Şentürk "Osmanlının ilk başkenti Söğüt'ü, tüm dünya görsün istiyoruz. Geçmişle bugünü birleştireceğiz. Obayı ''Yaşayan ünite'' şeklinde tasarladık. Osmanlıya özgü herşey var. Bölgeye ekonomik anlamda da hareketlilik katmak istiyoruz" dedi.