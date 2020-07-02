TSK'da disiplin uygulamasında düzenleme yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması amacıyla hazırlanan kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
TSK ile ilgili hazırlanan kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu
02.07.2020 - 09:01 | Son Güncelleme: 02.07.2020 - 09:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK'da disiplin uygulamasında düzenleme yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması amacıyla hazırlanan kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Kaynak: AA
Etiketler : TSK,
715036 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/715036.aspx
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