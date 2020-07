Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

AK Parti, seçim barajı, ittifaklar, milletvekillerinin parti değiştirmesine yeni kurallar getiren seçim ve siyasi partiler mevzuatında yapılacak değişikliklerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti’nin hukukçu kurmaylarından oluşan komisyonun son toplantısında, daraltılmış bölge seçim sistemi masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da öteden beri savunduğu daraltılmış bölge seçim sistemi için, her bir seçim çevresinin 5 veya 3 milletvekillinden oluşması seçenekleri üzerinde çalışma yapılıyor. AK Parti’nin hukukçu kurmayları, İstanbul başta olmak üzere büyükşehirler ile 5’ten fazla milletvekili çıkaran illerde, 2018 seçim sonuçları baz alınarak yeni sisteme göre nasıl bir tablo çıkacağını hesaplıyor. 2018’de 98 milletvekili çıkaran İstanbul’da son nüfus artışı ile bu sayı 100’e yükseliyor. İstanbul’da her 3 milletvekili bir seçim çevresine bölünürse, bu ilde şu anda 3 olan seçim bölgesi sayısı 30’un üzerine çıkıyor. Bir seçim çevresinin 5 milletvekilinden oluşmasına karar verilmesi durumunda ise İstanbul’un 20 ayrı seçim çevresinden oluşacağı belirtiliyor. Ankara için yapılan değerlendirmelerde ise, 36 milletvekili çıkaran Ankara’da her bir seçim çevresi 3 milletvekillinden oluşursa 12, 5 milletvekilinden oluşursa 8 ayrı seçim çevresinden oluşacağı hesaplanıyor.

DAHA FAZLA ÇALIŞACAKLAR

AK Parti kurmayları “Türkiye’ye en uygun model daraltılmış bölge sistemi. İstanbul’da her parti 98 milletvekili adayı belirliyor. Çok sayıda milletvekili adayı olduğu için seçmen bir çoğunu da tanımıyor. Alt sıralarda olanlar adaylar ise ‘nasıl olsa seçilemem’ diye çalışmıyor. Hâlbuki daraltılmış bölge olsa, artık milletvekilinin bire bir çabası sonuç verecek. Milletvekili başına düşen nüfus sayısı da azalacağı için, seçmen kendi mahallesindeki adayı yakından tanıyacak. Vatandaşa kendini iyi anlatan aday kazançlı çıkacak” değerlendirmesini yapıyor.

SUİSTİMALLER ÖNLENECEK

Öte yandan, milletvekillerinin parti değiştirmesine yeni kurallar getirilmesi konusunda çalışmada, bir partiden başka bir partiye geçişin yasaklanmasının söz konusu olmayacağı belirtildi. AK Parti kaynakları “Burada yapılacak olan, transferlerin yasaklanması değil, suiistimallerin önlenmesidir. Seçildikten sonra parti değiştirmek milletvekillinin hakkıdır. Ama suiistimalleri engellemek için parti değiştirmeye belli kurallar getirilecek” dedi.