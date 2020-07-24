Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, geçen yıl temmuzda sosyal medyada, Oruç Reis'in Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetlerine başlayacağını duyurmasının ardından çalışmalara başlandı.
Daha önce Karadeniz ve Marmara'da sismik araştırma faaliyetlerinde bulunan Oruç Reis, o tarihten bu yana Akdeniz'de faaliyetlerine devam ediyor. En son Batı Güzelyurt-2 lokasyonunda üç boyutlu sismik toplama faaliyetlerini yürüten Oruç Reis, gerekli hazırlıkların ardından yeniden Akdeniz'e açılacak. Antalya Limanı mendirek sahası dışındaki rıhtıma bir süre önce demirleyen sismik arama gemisinin, Doğu Akdeniz'de yeni bir sismik araştırma faaliyetine başlaması bekleniyor.
'Oruç Reis' emir bekliyor
24.07.2020 - 03:53 | Son Güncelleme: 24.07.2020 - 03:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Doğu Akdeniz'de yeni bir sismik araştırma faaliyetinde bulunacak olan tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki beş altı araştırma gemisinden biri olan Oruç Reis, yeni görevine hazır.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, geçen yıl temmuzda sosyal medyada, Oruç Reis'in Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetlerine başlayacağını duyurmasının ardından çalışmalara başlandı.
Etiketler : oruç reis,
720331 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/720331.aspx
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